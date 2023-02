Matthias Höhn betrog Jenefer Riili am Anfang der Beziehung!

Daran scheiterte also die Beziehung zwischen Matthias Höhn (27) und Jenefer Riili! Die beiden früheren Berlin - Tag & Nacht-Darsteller hatten sich am Set kennen und lieben gelernt. Die einstigen Turteltauben führten eine turbulente On-off-Beziehung. 2018 kam der gemeinsame Sohn Milan (4) auf die Welt und zwei Jahre später zerbrach die Liebe endgültig. Nun verriet Matthias, dass der Trennungsgrund unter anderem war, dass er Jenefer bereits zu Beginn der Beziehung fremdgegangen war.

Gegenüber RTL plauderten die beiden im Rahmen ihrer Teilnahme an dem Format Prominent getrennt über die Gründe für ihr Liebes-Aus. "Hauptgrund war, dass wir uns mit der Zeit einfach auseinandergelebt haben", fing Matze an zu erklären. "Und Ursprung fürs Auseinanderleben unter anderem war, dass ich ihr am Anfang unserer Beziehung fremdgegangen bin", räumte der 26-Jährige allerdings auch ein. Seine Verflossene konnte dem nicht mehr viel hinzufügen: "Im Endeffekt wurde ich beschissen."

Nach einer Netzpause, welche Jenefer wahrscheinlich wegen der Dreharbeiten zu der Show eingelegt hatte, deutete die 30-Jährige im Dezember an, dass sie eine wilde Zeit hinter sich habe: "Ich habe mich vielen inneren Kämpfen gestellt, ich habe verrückte Begegnungen gehabt, ich war rastlos, mal ganz oben und dann auch wieder ganz unten. Neue Menschen sind gekommen, andere sind gegangen." Ob sie damit auf die Erlebnisse in der Show anspielt?

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn mit Freundin Jenefer Riili und dem gemeinsamen Sohn Milan, März 2020

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili mit ihrem Sohn Milan

RTL Jenefer Riili und Matthias Höhn bei "Prominent getrennt"

