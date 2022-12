"Prominent getrennt"-Teaser? Jenefer Riili ist wieder zurück

Ist das schon ein kleiner Vorgeschmack? Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass die Dreharbeiten für die zweite Staffel von Prominent getrennt beginnen. Auch die teilnehmenden Ex-Paare sind schon klar: Unter anderem werden Jenefer Riili und Matthias Höhn (26) Seite an Seite gegen Nikola sowie Gloria Glumac und Kate Merlan (35) und Jakub Jarecki (27) kämpfen. Einige Zeit zog sich Jenefer nun schon aus dem Netz zurück – vermutlich wegen der Show. Jetzt meldet sich Jenni jedoch endlich wieder bei ihren Fans!

Auf Instagram schrieb die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin nun einen langen Text und brachte ihre Fans auf den neuesten Stand. "Die letzten Wochen ist viel passiert. Ich weiß gar nicht so wirklich, wo ich anfangen soll. Es ist eine verrückte Zeit", fing sie an. Offenbar hat sie in den vergangenen Wochen einiges erlebt: "Ich habe mich vielen inneren Kämpfen gestellt, ich habe verrückte Begegnungen gehabt, ich war rastlos, mal ganz oben und dann auch wieder ganz unten. Neue Menschen sind gekommen, andere sind gegangen." Außerdem erklärte Jenni, dass sie die Vergangenheit hinter sich gelassen habe.

Ob sie damit auf die Erlebnisse in der Show anspielt? Schließlich zeigte sie in ihrer Story auch, dass sie sich an einem sonnigen, scheinbar weit entfernten Ort befand – und die Dreharbeiten für "Prominent getrennt" finden in Südafrika statt. Zu dieser Zeit hat die Influencerin ihre Fans ziemlich an der Nase herumgeführt: "Also starten wir mal damit, dass ich so getan habe, als wäre ich da, obwohl ich nicht da war. [...] Meine Schwester hat in der Zeit den Account geführt", verriet Jenefer außerdem.

RTL Jenefer Riili und Matthias Höhn bei "Prominent getrennt"

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Influencerin

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili im Oktober 2021

