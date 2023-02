Nach Bayern-Pleite: Julian Nagelsmann rastet komplett aus

Mit Julian Nagelsmann sind wohl die Nerven durchgebrannt. Hinter dem Trainer des FC Bayern München liegt wohl keine leichte Zeit. Zuletzt gab es jede Menge Ärger mit dem Torwart des Topklubs: Manuel Neuer (36) schoss öffentlich gegen den Verein – Grund dafür sollen unter anderem Spannungen mit Julian gewesen sein. Zudem läuft es sportlich alles andere als rund für den deutschen Rekordmeister: Die Bayern verloren auch ihr letztes Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Nach einer fragwürdigen Entscheidung platzte Julian schließlich der Kragen.

Bereits in der achten Minute des Spiels kassierte Bayerns Dayot Upamecano eine Rote Karte – für viele wie auch Trainer Julian war diese Entscheidung nicht nachvollziehbar. "Will der mich verarschen oder was?", soll er laut Kicker wutentbrannt in Richtung des Schiedsrichters gebrüllt haben. Dann klopfte er bei Tobias Welz an die Tür, verbrachte rund eine Minute in der Kabine und kam nicht weniger wütend wieder heraus: "Mein Gott, mein Gott, ey! Ein weichgespültes Pack!"

Offenbar bereute Julian allerdings kurz darauf seine Worte. In seiner Instagram-Story schrieb der Bayern-Coach kurz einige Stunden nach seinem Ausraster: "Emotionen gehören zum Sport dazu. Und angesichts der Roten Karte musste ich mir nach dem Spiel Luft machen. Allerdings muss ich mich für die Wortwahl gegenüber dem Team rund um Tobias Welz entschuldigen. Da bin ich leider eindeutig zu weit gegangen."

Manuel Neuer, Torwart

Julian Nagelsmann, Trainer der FC Bayern München

Julian Nagelsmann, Trainer der FC Bayern München

