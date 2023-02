Sind ihre Lippen aufgespritzt? Amira Pocher redet Klartext!

Hat sich Amira Pocher (30) echt die Lippen aufspritzen lassen? Die Moderatorin hält ihre Follower auf ihren Social-Media-Kanälen mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. Auch in ihrem Podcast mit ihrem Mann Oliver Pocher (45) gibt sie Einblicke in ihr Leben. Eigentlich hatte sie sich immer gegen Schönheit-OPs ausgesprochen. Allein eine Bruststraffung nach der Geburt ihres Kindes hat sie sich vorstellen können. Doch ließ Amira sich jetzt trotzdem die Lippen aufspritzen?

Unter ihrem neusten Instagram-Bild, auf dem sie mit ihrer Freundin Bianca in die Kamera grinste, war ein Follower der Meinung, Veränderungen an ihren Lippen festgestellt zu haben: "Ich bin gerade entsetzt, jetzt hast du dir auch die Lippen aufspritzen lassen." Das konnte Amira wohl nicht auf sich sitzen lassen. "Sorry, ich muss dich enttäuschen. Ich bin mehr als zufrieden mit meinen Lippen, da muss nichts gemacht werden", konterte sie gegenüber ihrem Fan und ergänzte: "Völliger Quatsch so was anhand einer Momentaufnahme zu beurteilen."

Im vergangenen Jahr redete die Schönheit gegenüber Promipool offen über ihre Eingriffe: "Ich bin sehr zufrieden mit meinen Lippen, mit meiner Nase, ich mag meine Augen, meine Augenbrauen. [...] Das Einzige, was ich machen lassen habe, waren meine Zähne."

Instagram / amirapocher Amira Pocher und ihre Freundin Bianca

Getty Images Amira Pocher bei dem VIP Dart World Cup 2023

Getty Images Amira Pocher, Podcasterin

