Möchte sich Amira Pocher (27) etwa beim Beauty-Doc optimieren lassen? Die schöne Frau von Oliver Pocher (42) ist eigentlich kein Fan davon, sich für die Schönheit unters Messer zu legen. Gegen Reality-Sternchen Carina Spack (23) und deren gemachte Lippen teilte die Brünette nämlich ordentlich aus. Umso überraschender kam die Offenbarung, dass sie selbst einen – wenn auch nur einen einzigen – Eingriff in Betracht ziehen würde: Amira denkt tatsächlich darüber nach, sich die Brüste verschönern zu lassen!

In der vierten Folge des Podcasts Die Pochers hier! kamen Amira und Oli gerade auf das Thema Schönheits-Chirurgie zu sprechen, als die 27-Jährige ihrem Mann ganz klar verdeutlichte, dass sie nicht gänzlich abgeneigt sei, auch etwas an sich machen zu lassen: "Ich weiß nicht, ob ich ein Leben lang so bleiben werde. Ich warte mal ab, wie das final nach so einer Stillzeit aussieht." Was Amira versucht hatte, ein wenig schwammig auszudrücken, präzisierte Oli direkt: "Du willst ernsthaft deine Feuerwehrschläuche verändern?", fragte er. Amira setzte der Metaphorik ein Ende: "Ich habe immer gesagt, das einzige wäre vielleicht eine Bruststraffung, aber noch ist alles okay!"

Die Österreicherin und der Comedian wurden im November 2019 Eltern eines Sohnes. Für Amira ist es der erste Nachwuchs. Klar, dass sich ihr Körper durch die Schwangerschaft ein wenig verändert haben dürfte. Bevor Amira in Sachen Bruststraffung aber Nägel mit Köpfen macht, gibt sie auch den Zuhörern mit auf den Weg, dass sie sich selbst erst mal noch in Geduld üben und abwarten werde: "Außerdem braucht das mal ein Jahr, bis das wieder die Ursprungsform annimmt." Vollkommen okay für Oli, denn er beteuert abschließend ohnehin: "Du weißt doch ganz genau, ich liebe dich genauso, wie du bist."

Anzeige

ZDF/MORRIS MAC MATZEN Amira und Oliver Pocher bei "Das Spiel beginnt"

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Model

Anzeige

Instagram / amira_m.aly Amira Pocher mit ihrem Mann Oli und dem gemeinsamen Sohn, Januar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de