"Sind glücklich": Amira Aly zieht nun mit Christian zusammen

Amira Aly (32) und Christian Düren (34) wagen einen großen Schritt in ihrer noch jungen Beziehung. Die Moderatorin und der TV-Star ziehen gemeinsam in ein neues Zuhause. In Köln wird derzeit ihr Traumhaus gebaut, das im August bezugsfertig sein soll. Neben den beiden wird auch Amiras Nachwuchs dort einziehen. "Wir sind glücklich!", erklärte Amira der Bild-Zeitung. Bereits jetzt sei der Außenputz fertiggestellt, doch bis zum Einzug steht noch einiges an Arbeit an: Böden müssen verlegt, Wände gestrichen und die letzten Anpassungen vorgenommen werden.

Das Haus ist Amiras Herzensprojekt und wird von ihr selbst finanziert. Auch die Gestaltung liegt fest in ihrer Hand, jedoch bezieht sie Christian bei vielen Entscheidungen ein. "Ich bin der Bauchmensch, er ist der Kopf", schwärmt die Moderatorin von ihrem Partner gegenüber dem Blatt. Sie sei sehr dankbar für seine Unterstützung, denn Christian nehme ihr viel Arbeit ab. Gemeinsam arbeiten sie darauf hin, ein perfektes Heim für die Patchworkfamilie zu schaffen.

Nach ihrer Scheidung von Oliver Pocher (47) und dem Start in ein neues Kapitel mit Christian hat Amira nun eine klare Vision für die Zukunft. Der Schritt zum gemeinsamen Wohnen symbolisiert das Vertrauen und die Ernsthaftigkeit in ihrer Beziehung. Schon zuvor hatte die zweifache Mutter von den Plänen für ihr Traumhaus geschwärmt – jedoch blieben genaue Details lange geheim. "Bauen ist Hardcore! Es gibt ein Vogelschutzgesetz, Genehmigungen für Bäume [...]. Was ich alles an Behördengängen und Themen hatte die letzten Monate, ist krank", erklärte sie damals im Bild-Interview.

Getty Images Amira Aly und Christian Düren beim Barbara Tag by Mon Chéri im Dezember 2024

ActionPress Amira Aly und Christian Düren auf der Marc-Cain-Fashion-Show, Juli 2024

