2011 dabei: Tim Lobinger (†50) wird bei "Let's Dance" geehrt

Let's Dance zollt Tim Lobinger Tribut. Der ehemalige Stabhochspringer ist am Donnerstag im Alter von 50 Jahren verstorben – er hatte Krebs. Auch wenn die Krankheit bei ihm zunächst geheilt schien, konnte er den Kampf dagegen am Ende nicht gewinnen. Mittlerweile haben sich viele Promis zu dem Verlust zu Wort gemeldet. Nun wurden Tim auch bei "Let's Dance" rührende Worte gewidmet.

Der Leichtathlet hatte 2011 an der Tanzshow teilgenommen und den neunten Platz belegt. In der Auftaktfolge der diesjährigen Staffel, einen Tag nach seinem Tod, betonte der Moderator Daniel Hartwich (44): "Vor allem sind wir von der Art und Weise inspiriert, wie kraftvoll und stark er war." Das Team wünsche seiner Familie für die kommenden Wochen viel Kraft.

Zuvor hatte auch der Juror Joachim Llambi (58) seine Trauer bekundet. "Die 'Let‘s Dance'-Familie trauert um Tim Lobinger! 2011 war Tim ein toller und liebenswürdiger Kandidat in unserer vierten Staffel", schrieb er auf Instagram. "In Gedanken sind wir bei seiner Familie und bei seinen Freunden und wünschen ihnen allen viel Kraft. Ruhe in Frieden", fügte er hinzu.

Anzeige

RTL Victoria Swarovski und Daniel Hartwich, "Let's Dance"-Moderatoren

Anzeige

Instagram / timlobingerofficial Tim Lobinger, einstiger Profisportler

Anzeige

Getty Images Joachim Llambi in der siebten "Let's Dance"-Liveshow

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de