Acht Monate tot: Ivana Trump (†73) wäre heute 74 geworden!

Ivana Trump (✝73) hätte heute ihren 74. Geburtstag gefeiert. Die Unternehmerin wurde in der Tschechoslowakei geboren. Schon während ihres Studiums in Prag begann sie als Model zu arbeiten. Ihren späteren Ehemann Donald Trump (76) lernte sie ganz klassisch in einer Bar kennen und heiratete ihn 1977. Gemeinsam hat das Paar drei Kinder bekommen – die beiden Söhne Donald Jr. (45) und Eric (39) sowie die Tochter Ivanka (41). Heute wäre Ivana 74 Jahre alt geworden.

Im Alter von 73 Jahren erlag sie am 14. Juni 2022 ihren Verletzungen nach einem Treppensturz in ihrer Wohnung in New York. Hier lebte die Unternehmerin seit dem Jahr 1992, nachdem Donald und sie sich hatten scheiden lassen. Nach ihrer Ehe mit dem ehemaligen Präsidenten war sie zwei weitere Male verheiratet. Von 1995 bis 1997 mit Riccardo Mazzucchelli und von 2008 bis 2009 mit dem Schauspieler Rossano Rubicondi.

Das Verhältnis zu ihrem Ex-Mann Donald schien trotz der jahrelangen Trennung ziemlich gut gewesen zu sein. Schließlich wurde Ivana auf seinem Golfplatz in Bedminster im US-Bundesstaat New Jersey, ganz in der Nähe des Haupthauses beerdigt. Auch der 76-Jährige möchte dort wohl irgendwann seine letzte Ruhe finden.

Getty Images Donald Trump und seine Ex-Frau Ivana im September 2014

Getty Images Donald Trump Jr. mit seiner Mutter Ivana Trump

Getty Images Ivana Trump beim 64. Cannes Film Festival 2011

