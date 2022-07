Erste Bilder von Beerdigung: Ivana Trump wurde beigesetzt

Fans und Familie verabschieden sich von Ivana Trump (73)! Das ehemalige Model war in der vergangenen Woche auf einer Treppe schwer gestürzt. An den daraus folgenden Verletzungen starb die Ex-Frau von Donald Trump (76). Aus aller Welt kamen Beileidsbekundungen und rührende Grußworte. Auch die Familie äußerte sich nach und nach zu Ivanas Tod. Jetzt wurde die gebürtige Tschechin in New York beigesetzt.

Auf ersten Fotos von der Zeremonie ist zu sehen, wie Ivanas Sarg in die Kirche getragen wird. Die Trauergemeinde betrachtet die Prozession – angeführt von Ivanas Familie um Ivanka Trump (40) und Jared Kushner (41). Auf Bildern, die Hollywood Life vorliegen, ist auch Donald Trump zu sehen, der bis 1992 mit der Verstorbenen verheiratet war. Er kam in Begleitung seiner Frau Melania (52). Im Vorfeld war unklar gewesen, ob der ehemalige US-Präsident bei der Trauerfeier zugegen sein würde.

Auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social äußerte sich der Unternehmer zu dem schweren Tag. "Es ist sehr traurig, aber zugleich feiern wir heute ein wunderbares und wunderschönes Leben. Ivana wird heute beigesetzt, das wird nicht einfach", schrieb der 76-Jährige vor der Beerdigung.

Getty Images Ivana Trump, Januar 2007

Getty Images Die Trauergemeinde auf Ivana Trumps Beerdigung

Getty Images Donald Trump und Ivana Trump, im September 2014 in Briarcliff Manor, New York

