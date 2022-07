Ivana Trump findet letzte Ruhe auf Golfplatz von Ex Donald

Ivana Trumps (73) letzte Ruhestätte dürfte viele überraschen! Im Juli ist die Ex-Frau des einstigen US-Präsidenten Donald Trump (76) unerwartet verstorben: Das ehemalige Model hatte einen schweren Treppensturz und erlag schließlich seinen Verletzungen. Vergangene Woche fand dann die Trauerfeier in New York statt. Entgegen den Erwartungen seiner Fans war auch Trump anwesend. Und das war noch längst nicht alles: Ivana wurde sogar auf einem Grundstück ihres Ex-Mannes beigesetzt!

Bisher wurde angenommen, die Verstorbene wurde in New York beigesetzt. Doch mehrere US-Medien wie New York Post berichten jetzt: Ivanas Grab liegt auf Donalds Golfplatz in Bedminster im US-Bundesstaat New Jersey – ganz in der Nähe des Haupthauses. Bilder, die dem Medium vorliegen, zeigen eine schlichte Grabstätte mit einem kleinen Gedenkstein aus Granit.

Das Kuriose: Auch ihr Ex-Mann will dort eines Tages beerdigt werden! "Mr. Trump hat dieses Grundstück ausdrücklich für seine letzte Ruhestätte ausgewählt, da es sein Lieblingsgrundstück ist", zitiert das Medium einen offiziellen Antrag des Politikers. Dass die Verflossenen dort irgendwann zusammen liegen werden, spricht wohl dafür, dass ihr Verhältnis trotz der Trennung sehr gut war.

Getty Images Donald Trump bei der Beerdigung von Ivana Trump

Annie Wermiel/NY Post / MEGA Ivana Trump mit ihrem Hund Tiger

Getty Images Donald Trump und seine Ex-Frau Ivana im September 2014

