Hätte der Tod von Ivana Trump verhindert werden können?

Die Geschehnisse lassen sie nicht los! Vor einem Jahr hatten traurige Nachrichten die Runde gemacht: Die High-Society-Lady Ivana Trump (✝73) war in ihrem Zuhause die Treppe hinuntergefallen und an den Folgen ihres Sturzes gestorben. Enge Vertraute der Verstorbenen scheinen noch immer nicht mit den tragischen Geschehnissen abgeschlossen zu haben. Ihre gute Freundin Nikki Haskell behauptet nun nämlich: Ivanas Tod hätte verhindert werden können!

Im Gespräch mit People äußert sich die 82-Jährige zum Tod ihrer Freundin: "Ich bin untröstlich darüber. Ich denke die ganze Zeit darüber nach. Es war so unnötig, dass sie sterben musste." Dabei lasse sie vor allem nicht los, dass sie die Verstorbene sogar vor den Gefahren des Alleinewohnens gewarnt hatte: "Ich sagte ihr, dass es extrem wichtig sei, jemanden zu finden, der mit ihr im Haus lebt. Ich sagte: 'Gott bewahre, dass du diese Treppe hinunterfällst'." Aus diesem Grund sei sie noch immer wütend über die Situation.

Anlässlich des 74. Geburtstages der Verstorbenen hatte ihre Tochter Ivanka Trump (41) im Februar emotionale Worte im Netz geteilt. Unter eine Reihe alter Fotos von ihrer Mutter hatte sie geschrieben: "Sie war die witzigste, klügste und glamouröseste Frau, die ich kannte. Sie lebte jede Minute ihres Lebens in vollen Zügen. Ich vermisse die Freude, die sie in unser Leben und in das Leben von so vielen gebracht hat."

Getty Images Nikki Haskell und Ivana Trump im Jahr 2014

Getty Images Ivana Trump im Oktober 2018

Annie Wermiel/NY Post / MEGA Ivana Trump mit ihrem Hund Tiger

