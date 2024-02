Ivanka Trump erinnert am Geburtstag an Mutter Ivana (†73)

Es wäre ihr Ehrentag gewesen. Im Juli 2023 war Ivana Trump (✝73) nach einem Treppensturz gestorben. Die gebürtige Tschechin hinterließ ihre drei Kinder Ivanka Trump (42), Donald Trump Jr. (46) und Eric Trump (40). Der Tod der einstigen Frau von Donald Trump (77) war ein schwerer Verlust für die gesamte Familie. Von ihren Lieben wird Ivana weiterhin in Ehren gehalten: Tochter Ivanka erinnert am Geburtstag an ihre verstorbene Mutter.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 42-Jährige ein Foto ihrer Mutter Ivana, welches sie in jungen Jahren zeigt. Unter dem Schnappschuss findet Ivanka emotionale Worte: "Wenn ich mir vorstelle, wie du durch den Himmel segelst und dich von den Sternen leiten lässt... heute wäre dein 75. Geburtstag." Die Unternehmerin schreibt außerdem: "Wir hissen unsere Segel zu deinen Ehren, Mama, und navigieren mit dem Kompass deiner Liebe und deinem unerschrockenen Geist durch das Leben. Wir vermissen und lieben dich."

Ivankas älterer Bruder Donald widmete seiner Mutter via Instagram ebenfalls rührende Worte zum Geburtstag. Zu Schnappschüssen, die Ivana mit seinen Kindern zeigen, schreibt der Unternehmer: "Alles Gute zum Geburtstag, Mama. Wir vermissen dich."

Getty Images Ivanka Trump, Tochter von Donald Trump

Instagram / ivankatrump Ivanka und Ivana Trump

Instagram / donaldjtrumpjr Ivana Trump mit den Kindern ihres Sohnes Donald Jr.

