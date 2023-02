Actionreich: Chrissy Teigen teilt coole Pics mit ihren Kids!

Bei Chrissy Teigen (37) und ihrer Familie ist wohl richtig was los! Das Model hat mit dem Sänger John Legend (44) erst Anfang des Jahres Familienzuwachs bekommen: Im Januar durften die stolzen Eltern ihre kleine Tochter Esti Maxine auf der Welt begrüßen. Die beiden haben schon zwei ältere Kinder, Luna Simone (6) und Miles Theodore (4). Dass im Familienalltag mit der Rasselbande immer was los ist, demonstrierte Chrissy nun mit einer Fotostrecke!

Auf Instagram zeigte die Beauty eine Reihe von Aufnahmen, die ihre älteren Kinder bei verschiedensten Aktivitäten zeigen: Auf den Fotos sind Luna und Miles beim Reiten zu sehen, aber auch beim Tennisspielen, beim Basteln oder beim Springen auf einem Trampolin. Dazu erlaubte Chrissy sich einen kleinen Scherz: "'Was hast du heute gemacht?' Meine Kinder: 'Nichts.'"

Zahlreiche Follower amüsierten sich über Chrissys Post – unter anderem auch ihr Ehemann John. "Immer. Als hätten sie eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterzeichnet", scherzte der "All of Me"-Interpret in der Kommentarspalte des Beitrags.

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigens Tochter Luna auf einem Pferd

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigens Kinder

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigens Tochter Luna beim Sport

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de