"So emotional": Familienzuwachs berührte John Legend sehr!

Die Freude über sein drittes Kind ist riesig! John Legend (44) und seine Frau Chrissy Teigen (37) gelten als wahres Traumpaar und viele prominente Freunde wie Kim Kardashian (42) beteuern oft, wie sehr sie die Beziehung zwischen den beiden bewundern. Im vergangenen Monat wurde die bisher vierköpfige Familie dann um ein weiteres Mitglied erweitert und Töchterchen Esti erblickte das Licht der Welt. John schildert nun, wie sehr ihn der Familienzuwachs emotional berührt hat!

Im Talk mit dem Wirtschaftsmagazin Wall Street Journal erklärt der "All Of Me"-Interpret: "Ich wurde so emotional, als wir die ersten zwei Nächte als fünfköpfige Familie zu Hause waren, weil ich spürte, wie sich die Liebe in unserem Haus ausbreitete – und ich fühlte eine große Freude!" Doch mit einem Neugeborenen seien John und Chrissy natürlich auch mehr als beschäftigt, meint der 44-Jährige. "Chrissy wacht meistens um sechs Uhr auf, um Esti zu stillen. Wenige Zeit später kommen dann immer die älteren Kids in unser Schlafzimmer gerannt."

John versuche stets, seiner Frau bestmöglich unter die Arme zu greifen, sagt er. Der Sänger erzählt: "Ich mache morgens Pancakes für die Kinder. Manchmal mache ich dann Chrissy auch Haferbrei – das soll gut fürs Stillen sein."

Anzeige

Instagram / johnlegend John Legend mit seiner Tochter Esti

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigens Kinder Luna, Miles und Baby Esti Maxine

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend, September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de