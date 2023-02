Bei BAFTA Awards: Austin Butler zollt Presley-Familie Tribut

Austin Butler (31) wird emotional. Am Sonntagabend fanden die BAFTA Awards in London statt. Bei der Preisverleihung wurden die wichtigsten Filme des Jahres 2022 ausgezeichnet. Zu den großen Gewinnern des Abends gehörte "Im Westen Nichts Neues". Das deutsche Kriegsdrama räumte gleich sieben Preise ab. Auch Hollywoodstar Austin Butler konnte eine Trophäe mit nach Hause nehmen. In seiner Rede zollte der BAFTA-Preisträger Familie Presley Tribut.

Austin gewann einen Preis in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" für seine Rolle in "Elvis". In der Filmbiografie von Regisseur Baz Luhrmann (60) verkörperte der 31-Jährige den verstorbenen Elvis Presley (✝42). "Ich will mich bei der Familie Presley bedanken. Ich kann mich nicht genug für eure Liebe bedanken und dass ihr mit mir geteilt habt, wer Elvis wirklich war", richtete der US-Amerikaner liebe Worte an Elvis' Angehörige. Austin hoffe, dass er die Familie stolz gemacht habe, fuhr er fort.

Erst vor wenigen Wochen starb Elvis' einzige Tochter Lisa Marie Presley (✝54) im Alter von nur 54 Jahren. Die Schauspielerin erlitt einen Herzstillstand. Ihre Mutter Priscilla Presley bestätigte ihren Tod in einem Statement, das People vorliegt. "Sie war die leidenschaftlichste, stärkste und liebevollste Frau, die ich je gekannt habe", schwärmte sie von ihrer Tochter.

