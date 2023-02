Fans feiern Dschungelcamp bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Das konnte die Fans überzeugen! Am Sonntagabend lief die neue Staffel der Quiz-Sendung Wer stiehlt mir die Show? an, bei der der Gewinner die nächste Show anstelle von Joko Winterscheidt (44) moderieren darf. Der Abgang der Verlierer wurde dieses Mal mit dramatischer Musik unterlegt, während es so aussah, als würden sie ins Dschungelcamp einziehen. Dazu gab es ein Interview im Dschungel-Telefon und ein typisches "Lagerfeuer" mit Kader Loth (50) und Julian Stoeckel (35). Die Parodie der RTL-Show wurde von den Fans gefeiert!

Auf Twitter zeigt sich, dass die Parodie des Dschungelcamps extrem gut ankam. "Ich raste aus, der Walk of Shame ist eine eigene Show!", schrieb beispielsweise ein begeisterter Follower der Sendung. "Ihr habt euch im Leben noch nie so verwirrt gefühlt wie RTL an diesem Abend", lautete ein weiterer belustigter Kommentar. "RTL, wenn ProSieben das Dschungelcamp parodiert", äußerte ein Fan und postete dazu ein Bild, auf dem Sonja Zietlow (54) und Daniel Hartwich (44) fassungslos gucken.

Die Show läuft mittlerweile in der fünften Staffel. Zwischen drei Promis als Rätsel-Kandidaten ist immer auch ein Wildcard-Teilnehmer dabei. Bisher hatte es noch kein Nicht-Promi ins Finale geschafft – doch gestern holte Wildcard-Gewinnerin Helena sogar den Sieg und darf nächstes Mal die Show moderieren.

© ProSieben / Weiya Yeung Jasna Fritzi Bauer, Joko Winterscheidt und Bill Kautlitz bei "Wer stiehlt mir die Show?"

© ProSieben / Weiya Yeung Sido, Jasna Fritzi Bauer und Bill Kaulitz bei "Wer stiehlt mir die Show?"

ProSieben Sido, Jasna Fritzi Bauer, Billd Kaulitz, Joko Winterscheidt und Helena

