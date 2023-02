Ochsenknechts genervt: Kleben Jimi und Laura nur aneinander?

Mit Jimi Blue (31) und Laura Marie Geissler (24) haben die Ochsenknechts nun zwei richtige Turteltäubchen in der Familie! Der Ochsenknecht-Sohn und die Rennfahrerin machten ihre Beziehung im April 2022 öffentlich. Jimi hatte sich zuvor von Ex-Partnerin Yeliz Koc (29) getrennt, die damals mit der gemeinsamen Tochter Snow schwanger gewesen ist. Nun scheint der Realitystar überglücklich mit seiner Laura zu sein. Doch was denkt Familie Ochsenknecht über die innige Beziehung von Jimi Blue und Laura?

In der dritten Folge der zweiten Staffel Diese Ochsenknechts, die am 27.02. um 20:15 auf Sky herauskommt, äußert sich die Promi-Familie skeptisch zu den Verliebten. Jimis großer Bruder Wilson Gonzalez (32) findet die ganzen Turteleien ein bisschen übertrieben: "Sie sind so, als hätten sie gerade ihre Zunge entdeckt...", stichelte er. Man könne keine richtige Unterhaltung mehr mit ihnen führen. Auch Cheyenne (22)gesteht, dass sie Laura noch gar nicht richtig kenne, weil das Paar ständig aneinanderklebe. Ochsenknecht-Mama Natascha (58) ist der Meinung: "Dieses so zusammen hängen ist auf Dauer nicht gesund."

Jimi Blue scheint aber den engen Kontakt zu Laura zu wollen. Die beiden leben zusammen in einer kleinen Wohnung in München – und finden die Zweisamkeit wohl super. Allerdings verlief auch Jimis Beziehung mit Yeliz im flotten Tempo und alles wirkte nach außen top: Sie waren nur wenige Monate liiert, bevor sie glücklich die Schwangerschaft verkündet hatten.

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler

Action Press / AEDT Nino Sifkovits, Cheyenne und Natascha Ochsenknecht, Barbel Wierichs und Wilson Gonzalez Ochsenknecht

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler

