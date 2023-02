So stellt Sam Dylan sich seinen potenziellen Partner vor!

Er weiß, was er will! Der frühere Prince Charming-Boy Sam Dylan (32) ist bereit für eine neue Beziehung. Seine letzte Beziehung ging nach zwei Jahren in die Brüche: Er und der Ex-Bachelorette-Teilnehmer Rafi Rachek (33) verkündeten ihre Trennung vergangenen Sommer. Und das, obwohl die beiden Reality-Stars zuvor ein TV-Format planten, um nach einer Leihmutter zu suchen. Im Promiflash-Interview verriet Sam, was sein zukünftiger Partner mitbringen sollte, um ihn glücklich zu machen!

"Natürlich sollte er für jedes Abenteuer zu haben sein", meinte der 32-Jährige. Außerdem sei es ihm wichtig, dass sein potenzieller Partner kein Narzisst ist. "Ich bin aber auch sehr unordentlich. Der muss mir gerne mal was hinterherräumen", plauderte Sam im Promiflash-Interview bei David Lovrics Pre-Valentinstagsparty aus. Doch die Rollen seien trotzdem gut verteilt, meinte der Influencer: "Ich verdiene das Geld und er räumt auf!"

Sollte Sam seinen Future-Boyfriend in nächster Zeit kennenlernen, könnten Fans das sogar miterleben! Sam ist Teil der zweiten Staffel von The Real Life - #nofilter. In der Reality-Soap wird er neben TV-Sternchen wie Calvin Kleinen (30) oder Cosimo Citiolo (41) von Kameras begleitet – er zeigt sich ganz privat.

Nicole Kubelka / Future Image / Actionpress Sam Dylan beim Event-Screening des Kinofilms "Morbius" in Berlin

ActionPress Sam Dylan, Influencer

TV NOW / Stefan Gregorowius Sam Dylan, Reality-TV-Star

