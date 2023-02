Mit dabei: Das macht "The Real Life" für Sam Dylan einmalig

Sam Dylan (32) ist stolz, dabei zu sein! In der ersten Staffel von The Real Life - #nofilter konnten begeisterte Zuschauer miterleben, wie Calvin Kleinen (30), Vanessa Mariposa (30) und Co. ihren Alltag gestalten. In der zweiten Staffel durften die Reality-TV-Fans jetzt auf neue Gesichter gespannt sein: Neben Jennifer Iglesias (24) und Christina Dimitriou (31) steht auch Sam vor der Kamera – und darüber freut er sich sehr!

In einem Interview mit Promiflash machte 32-Jährige deutlich, wie glücklich er ist, Teil des Formats zu sein: "'The Real Life' wird endlich ein bisschen schwuler! Und ich hoffe, die Kandidaten verstehen meinen schwarzen Humor." Den Cast hat Sam jetzt schon ins Herz geschlossen: "Wir könnten alle nicht unterschiedlicher sein, aber genau das macht es ja aus. Ich selbst hatte erst Vorurteile gegenüber den anderen Kandidaten. Aber nachdem ich jetzt bereits mit Christina und Melody Haase (29) gedreht habe, habe ich mich total gefreut." Auch hoffe der Ex von Rafi Rachek (33), dass er sich mit Calvin gut verstehen wird.

An "The Real Life" mag Sam besonders, dass jeder so sein kann, wie er ist: "Jeder von uns hat seine ganz private Geschichte, bei der die Kamera immer dabei ist. Sei es was Positives oder Negatives. Mir gefällt, dass das Konzept einmalig ist [...]. Auch wenn man sich vorher nicht so gut verstanden hat, kann man jetzt zu einer echten 'Familie' zusammenwachsen", schwärmte der ehemalige Promi Big Brother-Kandidat abschließend gegenüber Promiflash.

Krick, Jens / ActionPress Sam Dylan, Influencer

Nicole Kubelka / Future Image / Actionpress Sam Dylan beim Event-Screening des Kinofilms "Morbius" in Berlin

Thomas Burg / ActionPress Sam Dylan in der Dschungelshow

