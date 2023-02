Bei Skiunfall: Prinzessin Beatrix bricht sich das Handgelenk

Royal-Fans sorgen sich um Prinzessin Beatrix (85)! Die Mutter des niederländischen Königs Willem Alexander (55) hatte fast drei Jahrzehnte auf dem Thron gesessen, bevor sie abdankte und die Krone an ihren Sohn weitergab. Erst Ende Januar feierte sie ihren 85. Geburtstag. Doch bei dem letzten öffentlichen Auftritt der Königsfamilie fehlte die ehemalige Monarchin. Der Grund dafür ist ein Skiunfall, bei dem sich Beatrix das Handgelenk brach.

Vergangenes Wochenende besuchte die ganze niederländische Königsfamilie eine Tanz-Veranstaltung zum 80. Geburtstag von Prinzessin Margriet und teilte einige Schnappschüsse auf Instagram. In den Kommentaren wunderten die Fans sich vor allem, warum Beatrix dabei fehlte. Der Palast erklärte mittlerweile, dass sie beim Skifahren in Österreich gestützt sei und sich das Handgelenk gebrochen habe: "Sie wurde inzwischen an ihrem Bruch operiert und ist in die Niederlande zurückgekehrt. Die Prinzessin ist ansonsten bei guter Gesundheit."

Das Skifahren soll bereits seit vielen Jahren zu Beatrix' liebsten Hobbys gehören. Regelmäßig begibt sie sich zusammen mit ihrer Familie in die Berge und es werden immer wieder Fotos veröffentlicht, die sie auf der Piste zeigen. Lediglich 2012 wurde diese Leidenschaft überschattet, als ihr zweitältester Sohn von einer Lawine verschüttet wurde und später im Krankenhaus verstarb.

RVD - Gemmy Woud-Binnendijk König Willem-Alexander und Prinzessin Beatrix

Getty Images Prinzessin Beatrix in Amsterdam, 2019

Getty Images Prinzessin Beatrix, ehemalige Königin der Niederlande

