Prinzessin Beatrix enthüllt Skulptur für Sohn Friso (†44)

Es war ein emotionaler Tag für Prinzessin Beatrix (86). Vor elf Jahren ist der Sohn der einstigen Königin gestorben. Nun wird die ehemalige Regentin daran erinnert. Die Niederländerin enthüllte vor einigen Tagen im Schlosspark von Soestdijk ein Denkmal. Zu bestaunen sind die Skulpturen ihrer Familie – darunter befindet sich auch die Statue des verstorbenen Prinzen Friso. In dem Instagram-Beitrag des Königshauses steht, dass das Denkmal den Namen "Die Königsfamilie" trägt und neben Friso auch Beatrix' verstorbener Ehemann Prinz Claus und ihre anderen beiden Söhne geehrt werden.

Der Tod von Friso liegt mehrere Jahre zurück. Im Februar 2012 kam es zu einem verheerenden Skiunfall: Der Bruder von König Willem-Alexander (56) wurde von einer Lawine erfasst und lag daraufhin rund anderthalb Jahre im Koma. Im August 2013 wurde die traurige Nachricht bekannt, dass er an den Folgen der Hirnschädigung gestorben ist. Friso hinterließ seine Frau Prinzessin Mabel (55) und seine beiden Töchter Luana und Zaria.

Nach Frisos Unfall war nichts mehr so, wie es einmal war. Vor seinem Tod fasste seine Mutter Beatrix einen Entschluss: Die Monarchin teilte am 28. Januar 2013 in einer Fernsehansprache mit, dass sie am 30. April desselben Jahres abdanken werde. Obwohl es offiziell nie bestätigt wurde, soll die 86-Jährige Frisos Tod so sehr mitgenommen haben, dass sie nicht mehr auf dem Thron sitzen wollte. Das Zepter übergab sie ihrem Sohn Willem-Alexander, der seitdem an der Seite von seiner Frau Königin Máxima (52) das royale Oberhaupt der Niederlande ist.

Getty Images Prinz Friso, Sohn von Königin Beatrix

Getty Images Prinzessin Beatrix bei Beerdigung von Prinz Friso

