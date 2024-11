Prinzessin Beatrix (86) schläft bei offiziellem Termin ein

Prinzessin Beatrix (86) unterlief bei einem offiziellen royalen Termin ein Fauxpas: Der früheren Königin der Niederlande fielen bei einem Vortrag auf der karibischen Insel St. Martin kurzerhand die Augen zu. Wie diese Aufnahmen, die jetzt der niederländischen Tageszeitung AD vorliegen, zeigen, schlief die 86-Jährige im Sitzen ein, als zwei Schulmädchen ein Gedicht vortrugen. Kurz nach dem Ende der poetischen Rede war die Ex-Regentin dann aber wieder bei vollem Bewusstsein und klatschte begeistert mit dem Rest des Publikums mit.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Beatrix in der Öffentlichkeit in das Land der Träume abschweifte. Im Mai 2008 besuchte die dreifache Mutter eine Zeremonie im Rahmen der sogenannten Four Freedom Awards in Middelburg. Während des offiziellen Teils kämpfte Beatrix immer wieder mit ihrer Müdigkeit, bis ihr schließlich in aller Öffentlichkeit die Augen zufielen. Letztendlich schaffte es die damalige Königin dann aber doch noch, die Veranstaltung in wachem Zustand zu überstehen.

Beatrix ist auch nicht das einzige Mitglied einer Königsfamilie, dem dieser Fauxpas vor den Augen der Öffentlichkeit passierte. Im Februar 2017 nickte König Frederik von Dänemark (56) beispielsweise ebenfalls bei einem offiziellen Termin kurz ein. Auch König Charles (76) musste sich in der Vergangenheit bereits in einem unpassenden Moment seiner Müdigkeit geschlagen geben. Während einer Barbados-Reise im Jahr 2021 nickte er bei der Ernennung der neuen Präsidentin kurz ein.

Getty Images Prinzessin Beatrix, ehemalige Königin der Niederlande

Getty Images AsiaPac König Charles III. im The King's Garden in Apia, Samoa im Oktober 2024

