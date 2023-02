Marcellino Kremers mit Neuer im Pärchen-Kostüm zum Karneval

Das ist mal ein Karnevalskostüm für Pärchen! Der einstige Love Island-Kandidat Marcellino Kremers ist wieder in einer Beziehung. Nachdem der Influencer im Juni 2022 die Trennung von Dijana Cvijetic (29) öffentlich gemacht hatte, zeigt er sich nun häufiger mit seiner neuen Freundin Julia Römmelt (28). Die Blondine wurde 2021 zur "Playmate des Jahres" gekürt. In diesem Outfit zogen Marcellino und Julia jetzt beim Karneval alle Blicke auf sich!

Die Turteltäubchen veröffentlichten eine coole Fotoreihe auf Instagram, wo sie in ihrer Verkleidung gemeinsam posen. Sie interpretieren hier das Matrix-Traumpärchen Trinity und Neo, welches im Original von Carrie-Anne Moss (55) und Keanu Reeves (58) verkörpert wird. Ganz in Schwarz, mit langen Mänteln, dunklen Sonnenbrillen und Waffen könnten Marcellino und Julia direkt einer richtigen Filmszene entspringen. In die Bildunterschrift schrieb Julia: "Enter the Matrix". Woraufhin Marcellino "Meine Trin" mit einem Herzchen kommentierte. Es folgte die Antwort des Models: "Mein Neo".

Die Fans sind begeistert von ihren Karneval-Outfits und loben das Influencer-Pärchen für das Kostüm. "So cool diese Bilder", schreibt ein Fan. Ein anderer meint sogar, die beiden wären besser als das Original. Außerdem finden sich zahlreiche Kommentare mit Glückwünschen für die zwei und dass sie "ein Traumpaar" seien.

Instagram / marcellinokremers Marcellino Kremers mit Julia Römmelt am Karneval 2023

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt und Marcellino Kremers

Love Island, RTL II Marcellino Kremers, "Love Island"-Kandidat 2018

