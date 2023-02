Mit 93 Jahren: Die Film-Legende Nadja Tiller ist gestorben

Nadja Tiller zählt zu den bekanntesten deutschsprachigen Stars der 50er- und 60er-Jahre. Die Österreicherin hatte 1958 mit ihrer Hauptrolle in dem Film "Das Mädchen Rosemarie" ihren großen Durchbruch gefeiert. Daraufhin stand sie für zahlreiche weitere Filme vor der Kamera und wurde mit etlichen Preisen geehrt. Jetzt machte jedoch eine traurige Nachricht die Runde: Nadja ist im Alter von 93 Jahren verstorben.

Das bestätigte Nadjas Tochter Natascha Giller jetzt gegenüber Bild. Ihre geliebte Mutter sei in einer Seniorenresidenz im Norden Deutschlands verstorben. "Meine Mutter starb heute Nacht im Augustinum in Hamburg. Sie schlief im Beisein eines Pflegers friedlich ein", erklärte die 64-Jährige. Natascha sei noch in der vergangenen Woche bei Nadja zu Besuch gewesen.

Für die Beerdigung habe Nadja schon im Vorfeld ihre Vorstellungen geäußert – sie wolle im Rahmen einer Seebestattung ihre letzte Ruhe finden. "Das war der Wunsch unserer Mutter. So wie es sich auch mein Vater gewünscht hatte", erklärte Natascha und fügte hinzu: "Das kann ein paar Monate dauern."

Getty Images Nadja Tiller, 1963

Getty Images Nadja Tiller und ihr Mann Walter Giller im November 2006 in Stuttgart

Getty Images Nadja Tiller im Jahr 1959

