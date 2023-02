Spanische Fußball-Legende Amancio Amaro ist mit 83 gestorben

Amancio Amaro hat sich im Laufe seiner langen Karriere einen großen Namen in der Welt des Fußballs gemacht. Auch wenn der Spanier seine aktive Karriere auf dem Platz bereits in den 70er-Jahren beendet hatte, gilt er bei vielen Fans in seinem Land bis heute als technisch begabtester Fußballspieler aller Zeiten. Nach seinem Karriere-Aus hatte er unter anderem als Trainer gearbeitet. Jetzt müssen sich die Bewunderer von der Sport-Legende verabschieden: Amancio ist im Alter von 83 Jahren verstorben.

Auf der offiziellen Webseite des Fußballvereins Real Madrid trauerten die Mitglieder jetzt im Rahmen eines Statements um den Ex-Sportler. "Real Madrid CF, der Präsident und der Verwaltungsrat bedauern den Tod von Amancio Amaro, Ehrenpräsident von Real Madrid und eine der großen Legenden unseres Vereins und des Weltfußballs, zutiefst", heißt es unter anderem in der Mitteilung.

Amancio hinterlässt aber nicht nur zahlreiche Fans und Ex-Kollegen – auch seine Familie trauert um ihn. "Real Madrid möchte seiner Frau Consuelo, seinen Kindern Oscar, Belen, Amancio, Patricia, Marcos und Claudia, seinem Bruder Juan Carlos, seinen Enkelkindern und all seinen Verwandten, Kollegen und Angehörigen sein Beileid und seine Zuneigung aussprechen", betonte der Verein zudem.

Getty Images Amancio Amaro mit Karim Benzema in Madrid, Oktober 2022

Getty Images Amancio Amaro im Februar 1971 in Madrid

Getty Images Das Team von Real Madrid, 1966

