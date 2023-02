Von Tiffany: So viel kostete Rebel Wilsons Verlobungsring

Nur das Beste für die Liebste! Rebel Wilson (42) und Ramona Agruma machten ihre Beziehung im Juni letzten Jahres öffentlich. Wenig später im November hieß Rebel ihre Tochter Royce Lillian per Leihmutterschaft willkommen. Lange munkelten Fans über eine mögliche Verlobung, bis die Pitch Perfect-Bekanntheit am Sonntag bestätigte, dass sie und Ramona sich in Disneyland verlobt haben. Nun zeigt Rebel den Verlobungsring!

Via Instagram bedankte sich die 42-Jährige bei Tiffany & Co für den "atemberaubenden Ring" und präsentierte diesen stolz an der Hand von Ramona. Wie Rebel danach People berichtete, handelt es sich dabei um einen 2,55-Karat-Diamanten. Je nach Farbe und Reinheit liege der Wert bei ungefähr 140.000 Euro. Es gab auch einen besonderen Grund, warum sich die "Glam Girls"-Darstellerin für genau diesen Juwelier entschieden hat: "Unser Freund Hugh, der uns verkuppelt hat, schenkte uns bei unserem allerersten Date in Los Angeles Ende 2021 Herzanhänger von Tiffany."

Die Verlobung wurde von vielen Stars gefeiert. Unter anderem kommentierten Simu Liu (33), Paris Hilton (42), Octavia Spencer (50) und "Pitch Perfect"-Kollegin Brittany Snow (36). Diese schrieb mit lauter Herzchen-Emojis: "Rebs! Das ist magisch. Glückwunsch euch beiden."

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson mit Baby Royce, November 2022

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson im Disneyland, 2023

Getty Images "Pitch Perfect"-Stars bei den MTV Movie Awards 2016

