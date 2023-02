Auf Privatinsel: So schön war Motsi Mabuses zweite Hochzeit!

Schöner hätte es sich Motsi Mabuse (41) wohl nicht vorstellen können! Die Let's Dance-Jurorin ist schon seit sechs Jahren mit ihrem Mann Evgenij Voznyuk verheiratet. Damals hatte sich das Paar auf Mallorca das Jawort gegeben. Inzwischen sind sie sogar schon Eltern einer Tochter. Im Beisein der Vierjährigen haben die beiden nun ein zweites Mal geheiratet. Von der zweiten Zeremonie schwärmt Motsi jetzt in den höchsten Tönen.

Mit Gala plauderte die 41-Jährige über die romantische Erneuerung ihres Ehegelübdes. Die zweite Trauung fand im Malediven-Urlaub auf einer Privatinsel statt. Dort strahlte Motsi ganz in Weiß mit einem kleinen Schleier. Nach dem Jawort wurde die Hochzeitstorte angeschnitten, dann folgte noch eine Überraschung. Am Strand wurde ein riesiges Herz aus Lichtern in den Sand gezogen. "Es war alles so leicht. Wir haben viel gelacht. Wir haben uns wieder wie Teenager gefühlt", erzählte die einstige Profitänzerin.

Auch ihre Tochter habe sich ganz vorbildlich benommen und durfte Blumenmädchen spielen. "Es war wirklich süß, wie sehr sie sich gefreut hat. Wir dachten ja erst, sie sabotiert die Zeremonie", berichtete Motsi im Gespräch mit Gala. Die Kleine quetsche sich nämlich "immer überall gerne rein." Tatsächlich sei sie aber ganz brav gewesen und habe aufmerksam zugehört.

Anzeige

Getty Images Evgenij Voznyuk mit seiner Frau Motsi Mabuse im Juli 2017 in Berlin

Anzeige

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse und ihr Mann Evgenij im Malediven-Urlaub, 2023

Anzeige

Instagram / motsimabuse Evgenij Voznyuk, Motsi Mabuse und ihre gemeinsame Tochter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de