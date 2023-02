Aus 40 werden 28: Diese DSDS-Kandidaten sind rausgeflogen!

Bei DSDS wird mächtig aussortiert! Heute lief der Recall auf Mallorca im TV. Die Zustände vor Ort – die Feldbetten, die Zelte und das verdreckte Toilettenhäuschen – erinnerten viele Zuschauer ans Dschungelcamp. Doch trotz der wenig glamourösen Umgebung mussten die 40 verbliebenen Kandidaten ihr Bestes geben, um eine Runde weiterzukommen. Denn die Jury hat die Gruppe radikal reduziert: Zwölf Kandidaten mussten DSDS heute verlassen!

Direkt zu Beginn der Folge wurden zwei Teilnehmer nach einem knallharten Battle rausgeworfen: Für Jana Milena Eßer und Sascha Wilhelm ist die DSDS-Reise vorbei. Die restlichen 38 Talente mussten sich dann in Vierergruppen vor der Jury beweisen. Für Taro Sperlich, Vivien Ververgaert, Olivia Reichert, Julian Hildebrandt, Bobby Jovanovic, Lukas Becker, Nico Grund, Svenja Plaumann, Lea Bill und Julienne-Selin Faber hat es am Ende nicht gereicht... Dieter Bohlen (69) und Co. schickten sie ohne viel Mitleid nach Hause – ihre Leistungen seien einfach nicht ausreichend gewesen. Der Rest darf weiterhin auf einen Einzug in die Live-Shows im April hoffen.

Wer sich definitiv keine Sorgen machen musste? Das Pamela Reif (26)-Double Aileen Sager! Die hübsche Blondine lieferte eine Super-Performance ab – und stach als kleiner Schlager-Profi deutlich aus ihrer Gruppe hervor. Auch Rose Ndumba bekam ein großes Lob von Bohlen: "Wir wären ja blöd, wenn wir dich nicht weiterlassen würden", schwärmte er nach dem Hammer-Rap der Essenerin. Die 23-Jährige wurde im Gegensatz zu den anderen sogar direkt in die nächste Runde geschickt.

RTL / Stefan Gregorowius Taro Sperlich, DSDS-Kandidat 2023

Instagram / nicogrundmusic Sänger Nico Grund

RTL / Stefan Gregorowius Aileen Sager bei DSDS

