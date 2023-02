Medizinischer Notfall: Pink dachte, ihr Finger fällt ab!

Pink (43) hatte große Angst um ihren Finger! Die Sängerin kündigte gerade erst ihre nächste Tour an. Damit promotet die "Just Give Me A Reason"-Interpretin schon ihr neuntes Studioalbum! Wenn die zweifache Mutter nicht gerade durch die Welt tourt, führt sie mit ihrem Mann und den Kindern ein ganz normales Familienleben. Dabei kommt es aber auch manchmal zu Komplikationen – einmal musste Pink sogar ins Krankenhaus!

Als Pink ihrer Tochter Willow (11) ein Sandwich machen wollte, schnitt sie sich in den Finger – genau unter den Nagel. Der Schnitt sah so tief aus, dass sie deshalb sogar ins Krankenhaus gefahren ist. "Es tat so weh, ich dachte, mein Finger würde abfallen", berichtet die Sängerin im Podcast Table Manners with Jessie and Lennie Ware. Die Ärzte fanden die Verletzung allerdings nicht ganz so schlimm: "Sie haben mich nicht mal genäht", erinnert sie sich zurück.

Der Finger scheint mittlerweile wieder verheilt zu sein und Pink freut sich auf ihre anstehende Tour. Ganz besonders glücklich ist die 43-Jährige über die Konzerte in Australien. In das Land habe sie sich Hals über Kopf verliebt – so sehr, dass sie sich sogar vorstellen könnte, dort zu leben!

Getty Images Pink, Sängerin

Getty Images Pink mit ihrem Mann Carey Hart und ihren Kids Willow und Jameson bei den American Music Awards 2022

Getty Images Pink bei den American Music Awards 2022

