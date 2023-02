Molly-Mae Hague begeistert: Ihre Tochter sieht aus, wie sie!

Molly-Mae Hague (23) ist überglücklich. Im September vergangenen Jahres hatte die ehemalige Teilnehmerin der britischen Love Island-Ausgabe verraten, dass sie und ihr Partner Tommy Fury ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Vor wenigen Wochen war es dann so weit: Ihre Tochter Bambi erblickte das Licht der Welt. Von ihrem Nachwuchs ist die Influencerin total entzückt und stellte nun sogar fest: Bambi sieht aus wie sie!

"Wenn ich dieses Bild anschaue, habe ich das Gefühl, ich würde in einen Spiegel gucken", schwärmte die 23-Jährige in ihrer Instagram-Story von einem süßen Schnappschuss ihrer Tochter. Auf dem Foto guckt ihr Baby mit verschlafenem Blick in die Kamera. "Es ist das erste Mal, dass ich gedacht habe, dass sie wie ich aussieht!", freute sich Molly-Mae weiter.

In ihrer Rolle als Mama scheint die Blondine regelrecht aufzugehen. Vor wenigen Tagen berichtete sie ihren Fans, wie es ihr in den ersten Wochen mit Baby Bambi erging. "Es ist der beste Job der Welt, aber die ersten paar Wochen sind definitiv eine Herausforderung", gab die Neu-Mama zu.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hagues Tochter Bambi

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, Februar 2023

