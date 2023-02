Paris Hilton verkündet den Namen ihres neugeborenen Sohnes

Das Geheimnis wurde gelüftet! Paris Hilton (42) und Carter Reum wurden im Januar Eltern eines Sohnes. Der kleine Mann kam per Leihmutterschaft auf die Welt. Die DJane geht in ihrer Mutterrolle total auf und ist aktuell wunschlos glücklich mit ihrer kleinen Familie. Allerdings machten sie ein großes Geheimnis um den Namen des Babys. Nicht einmal ihre Familie durfte ihn erfahren. Doch jetzt verriet Paris, wie ihr erstes Kind heißt!

Auf Instagram teilte die blonde Beauty einen Post, wo sie den Namen enthüllt: "Er heißt Phoenix Barron Hilton Reum." Darüber hinaus erklärte sie, warum sie sich für diesen Namen entschieden hat und was er bedeutet. "Phoenix" war wohl schon seit Jahren ihr Top-Favorit. Sie habe auf der Weltkarte nach einem Ort gesucht, der mit Paris und London gut einhergeht. London wäre nämlich der Name gewesen, den sie einer Tochter geben würde. Barron ist der Name ihres Großvaters, der 2019 verstorben ist.

Ihr gefalle die Bedeutung des Phoenixvogels, da er aus seiner Asche wieder aufersteht. "Ich möchte, dass mein Sohn so aufwächst und lernt, dass es Ups und Downs im Leben gibt", ging Paris näher auf den Grund ihrer Auswahl ein. Im gleichen Posting weist sie auf ihre Memoiren hin, die ab dem 14. März verfügbar sind.

Anzeige

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum auf der Pre-Grammy Gala 2023

Anzeige

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum auf der Pre-Grammy Gala 2023

Anzeige

BACKGRID/MEGA Paris Hilton und Carter Reum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de