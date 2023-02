"Schlimmster Fehler": Matthias Höhn über seinen Seitensprung

So schätzt Matthias Höhn (27) heute seinen Fehler von damals ein. Am Set von Berlin - Tag & Nacht lernte der Schauspieler seine damalige Freundin Jenefer Riili kennen. Nur kurz darauf wurde sie schwanger. Damals war Matthias 21 Jahre alt – inzwischen ist er 25. Gemeinsam mit seiner Ex-Freundin nimmt er in diesem Jahr an Prominent getrennt teil und spricht offen über seinen Seitensprung während der Schwangerschaft. Mit Promiflash teilt Matthias jetzt offen seine Gedanken dazu.

"Heute kann ich zurückblicken und immer noch sagen, dass es für mich der schlimmste Fehler meines Lebens war", berichtete er gegenüber Promiflash in einem Interview. Für ihn sei es der richtige Zeitpunkt gewesen, das in der Show an die Öffentlichkeit heranzutragen – so habe er eine größere Plattform, um sich zu erklären. "Ich hab einfach damals mit 21 Jahren noch nicht verstanden, was es bedeutet, Vater zu werden", führte Matthias aus. "Ich hoffe einfach, dass vor allem mein Sohn mir eines Tages verzeihen kann", gestand er sich seine Gefühle ein.

Er ist der Meinung, Jenefer beschäftige die Geschichte nicht mehr allzu sehr. "Ich kann aber grundsätzlich verstehen, wenn man so etwas niemals vergessen kann", beteuerte der TikToker. Dabei gehe er jedoch nicht davon aus, dass sie noch Gefühle für ihn hat: "Diese Form des Schmerzes [ist] emotional einfach hart."

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn im Januar 2021

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, TV-Star

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und Matthias Höhn im Februar 2020

