Im TV zugegeben: Matze Höhn ging Jenni mit Kollegin fremd

Bei Prominent getrennt kommen die Details über Matthias Höhn (27) und Jenefer Riilis gescheiterte Beziehung ans Licht! Am Set von Berlin - Tag & Nacht lernten sich die beiden kennen. Im Juni 2018 kam dann der gemeinsame Sohn Milan zur Welt. Nach einer Menge Drama trennten sich die Eltern jedoch Mitte 2021. Bei "Prominent getrennt" müssen sie nun jedoch wieder an einem Strang ziehen. Direkt zu Anfang packen sie über ihre gemeinsame Zeit aus und dabei kommt heraus: Matze hat Jenni in der Schwangerschaft mit einer BTN-Kollegin betrogen!

Kurz nach dem Einzug hakten die Mitbewohner nach, weshalb die beiden inzwischen getrennte Wege gehen. "Ja, ich bin ihr fremdgegangen, als sie schwanger war – mit einer Arbeitskollegin", räumte Matthias dabei ein. Jenni geriet bei dieser Geschichte direkt wieder in Rage und legte nach: "Wir waren bei 'Berlin - Tag & Nacht' und er ist mit einer Arbeitskollegin, die auch meinen Bauch gestreichelt hat und so, mir fremdgegangen – unter anderem."

Die Aktion versuchte ihr Verflossener schließlich zu erklären. "Es war jugendlicher Leichtsinn, auf Alkohol, Drogen, alles drum und dran." Er könne sich an den Akt selbst gar nicht mehr erinnern, wisse aber, dass es passiert ist. Seine Ex kauft ihm das allerdings ganz und gar nicht ab. "Ich habe dich danach gefragt, ob du verhütet hast und dann hast du zu mir gesagt: Nein", wetterte Jenefer.

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Matthias Höhn und Jenefer Riili mit Sohnemann Milan

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili in ihrer 37. Schwangerschaftswoche

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Laiendarsteller Matthias Höhn im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de