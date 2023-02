Von wegen Streit: Selena Gomez schwärmt von Bella Hadid!

Wer hätte das gedacht? Selena Gomez (30) war für einige Monate mit dem Sänger The Weeknd (33) liiert bis sich das Paar Ende 2017 trennte. Letzterer datete zudem auch Topmodel Bella Hadid (26) – selbst heute wird den beiden oft nachgesagt, sich noch zu lieben. Die Verflossenen des "Starboy"-Interpreten sollen sich einander nie sehr sympathisch gewesen sein. Doch das sieht jetzt wohl anders aus, denn: Selena schwärmt in höchsten Tönen von Bella!

Die "Back To You"-Interpretin teilt via Instagram einen Clip, in welchem sie zu Worten von Bella ihre Lippen bewegt. Den Beitrag untermalt die Brünette mit dem Satz: "Ich wünschte, ich wäre so wunderschön wie Bella Hadid. Und wenn ich rede, hört sich das nicht sexy an – bei ihr aber schon." Zudem postet Selena noch ein Foto von der Runway-Queen und betextet das Bild kurz und knapp mit dem Wort: "Mädchenschwarm". Anscheinend ist die Sängerin also ein großer Fan von Bella.

Die Fans der 30-Jährigen sind wohl völlig außer sich und ein Social-Media-Kommentar lautet: "Das nennt sich Frauenpower! So gehört sich das!" Ein weiterer Follower meint: "Es ist so schön zu sehen, dass sich zwei Frauen, die den gleichen Mann dateten, mögen können."

Getty Images Selena Gomez im Jahr 2020

Getty Images Bella Hadid, Model

Getty Images Selena Gomez im Jahr 2022

