Bilder gelöscht: Sind Diogo Sangre und seine Julia getrennt?

Das hielt nicht lange an! Reality-TV-Star Diogo Sangre (28) hatte mit seiner Ex, der Influencerin Vanessa Mariposa (30) für reichlich Schlagzeilen gesorgt. Sie haben sich nicht im Guten getrennt und gehen sich wohl seitdem aus dem Weg. Direkt im Anschluss an Vanessa hatte Diogo schon bekannt gegeben, mit einer Neuen glücklich zu sein. Doch Indizien deuten darauf hin, dass das Liebesglück von Diogo und seiner Julia schon wieder vorbei ist!

Nachdem der Temptation Island-Verführer seine Liebe auf seinem Instagram-Account öffentlich gemacht hatte, folgten einige Schnappschüsse mit der brünetten Kosmetikerin aus Düsseldorf. Jetzt hat er alle gemeinsamen Bilder mit Julia auf seinem Profil gelöscht. Allerdings folgen sie sich noch gegenseitig in den sozialen Medien. Ein öffentliches Statement zur aktuellen Lage haben die beiden noch nicht gegeben.



In ihrer Story meldet sich Julia mit kryptischen Zeilen zu Wort. "Höre auf dein Herz und folge deinem Traum", schreibt die Beauty. Diogo führt seine Netzaktivität einfach ganz normal fort, ohne irgendwelche Andeutungen zu machen.

Instagram / diogosangre Reality-TV-Star Diogo Sangre (r.) mit seiner neuen Freundin Julia (l.)

Instagram / bejuliabee Diogo Sangre (r.) mit seiner Neuen Julia (l.) im Oktober 2022

Instagram / diogosangre Diogo Sangre im Juli 2022

