Total verliebt! Hier turtelt Diogo Sangre mit seiner Neuen

Diogo Sangre (28) lässt seine Community an seinem Liebesglück teilhaben! Nach monatelangen Trennungsgerüchten bestätigten der Reality-TV-Star und die Influencerin Vanessa Mariposa (29) Anfang Oktober: Sie sind wirklich kein Paar mehr! Laut der einstigen Sommerhaus-Teilnehmerin soll der Tätowierer sie sogar betrogen haben. Der Hottie schien nach dem Liebes-Aus jedenfalls nicht lange Trübsal zu blasen. Vor wenigen Tagen verriet er, dass er wieder jemanden datet. Offenbar ist es zwischen ihm und der Beauty ziemlich ernst: Diogo teilte nun ein süßes Foto mit seiner Neuen!

Auf seinem Instagram-Account postete der 28-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem er mit der dunkelhaarigen Schönheit auf einem Jahrmarkt zu sehen ist. Diogo hält seine Liebste dabei im Arm und grinst glücklich in die Kamera. Endlich verriet er auch, wer die neue Frau an seiner Seite ist: Er verlinkte auf dem Foto eine Dame namens Julia, die aus Düsseldorf kommt und offenbar als Kosmetikerin arbeitet.

Bei The Real Life - #nofilter hatte der einstige Temptation Island-Verführer bereits ein paar Details über sein neues Liebesglück verraten: Diogo und Julia kennen sich schon länger, haben aber wegen ihrer Beziehungen lange keinen Kontakt gehabt. "Jetzt seit ein paar Wochen sind wir wieder in Kontakt gekommen und treffen uns", gab er in einer Folge des Formats preis.

Instagram / diogosangre Diogo Sangre mit seiner Freundin Julia im Oktober 2022

Instagram / bejuliabee Diogo Sangre (r.) mit seiner Neuen Julia (l.) im Oktober 2022

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Reality-TV-Star

