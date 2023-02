Ist sie das? Gisele Bündchen präsentiert sich im Düster-Look

So kennt man sie nicht! Gisele Bündchen (42) ist bereits seit vielen Jahren erfolgreich in der Fashion-Welt tätig. Die Brasilianerin galt sogar für lange Zeit als das bestbezahlte Model weltweit. Da wundert es nicht, dass die Laufsteg-Beauty von einem hohen Stellenwert profitiert und nach wie vor prestigereiche Jobs an Land zieht. So auch jetzt: Die Catwalk-Queen zierte das Cover eines anerkannten Mode-Magazins, doch eine Sache scheint auffällig. Gisele ist auf dem Foto fast gar nicht zu erkennen!

Auf dem Cover-Bild der italienischen Vogue präsentiert sich die mittlerweile 42-Jährige in einem roten Gewand und mit knallroten Lippen. Ihre Augen sind sehr düster geschminkt und das Model trägt zwei weiße auffällige Ohrringe. In den sozialen Medien scheinen sich einige User sicher: Gisele soll auf dem Schnappschuss wie Morticia Addams aus der bekannten Addams-Familie aussehen. Andere betonen, die Fashion-Beauty sei auf dem Porträt das Sinnbild einer unantastbaren, mysteriösen Frau.

Das Mode-Foto erschien nicht lange, nachdem sich Gisele und ihr Ex Tom Brady (45) getrennt hatten. Die Fashionista und der bekannte Football-Spieler haben zwei gemeinsame Kinder und feierten im Jahr 2009 ihre Hochzeit.

Instagram / gisele Gisele Bündchen im Februar 2022

Getty Images Gisele Bündchen im Jahr 2016

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im Jahr 2012

