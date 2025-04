Gisele Bündchen genießt das Leben mit Joaquim und ihrem Baby

Gisele Bündchen (44) schwebt im siebten Himmel! Das berühmte Model hat mit seinem Partner Joaquim Valente (35) und ihrem ersten gemeinsamen Kind eine neue Lebensphase begonnen und scheint diese in vollen Zügen zu genießen. Wie ein Insider laut OK! verriet, hatte Gisele es zwar nicht vorgesehen, erneut Mutter zu werden, doch jetzt heiße sie jeden Moment willkommen: "Ein neuer Mann und ein Baby – das war nicht geplant, aber sie liebt jede Sekunde davon."

Das brasilianische Model, das 2023 mit Joaquim zusammenkam, scheint nach der Trennung von Tom Brady (47) ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Joaquim sei dabei ganz anders als ihr berühmter Ex-Mann, so der Insider weiter: "Er ist viel entspannter und lockerer." Trotzdem gebe es zwischen Gisele und Tom, der Vater von zwei ihrer Kinder ist, keine Spannungen. Auch ihre Kinder haben sich an ihr neues Familienleben gewöhnt und lieben wohl schon jetzt ihren kleinen Bruder.

Nach der Geburt ihres gemeinsamen Kindes gönnten sich Gisele und Joaquim eine wohlverdiente Auszeit in Miami. Entspannt genossen sie auf einem Boot die Sonne Floridas und verliebte Stunden zu zweit. Gisele zeigte sich in einem auffälligen Badeanzug im Leo-Muster, während Joaquim eher schlicht in schwarzem T-Shirt und Shorts gekleidet war. Die beiden konnten die Finger kaum voneinander lassen und verbrachten kuschelnd und küssend den Tag auf dem Wasser. Die Bilder der verliebten Eltern gingen um die Welt und bewiesen, wie glücklich sie aktuell sind.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2019

MEGA Gisele Bündchen und Joaquim Valente im März 2025

