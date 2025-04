Nach Babynews: Gisele Bündchen zeigt sich in neuer Kampagne

Gisele Bündchen (44) begeistert in ihrer ersten Werbekampagne seit der Geburt ihres dritten Kindes. Das brasilianische Supermodel präsentiert die Frühjahrskollektion von Marco Polo, einer schwedisch-deutschen Modemarke, die für zeitlose Eleganz steht. Die Bilder, die DailyMail vorliegen, sind vermutlich während ihrer frühen Schwangerschaft entstanden und zeigen sie entspannt am Strand: In leichten Materialien wie Leinen und ungefärbter Baumwolle strahlt sie natürliche Schönheit und sommerliche Gelassenheit aus. Die Geburt ihres dritten Kindes, das sie gemeinsam mit ihrem Partner Joaquim Valente (35) willkommen hieß, wurde erst im Februar bekannt. Der Name des Nachwuchses wurde bisher nicht verraten.

Nach ihrer Scheidung von Ex-Mann Tom Brady (47) hat Gisele ein neues Kapitel in ihrem Leben begonnen. Mit Joaquim, einem Jiu-Jitsu-Trainer, ist die zweifache Mutter seit Juni 2023 zusammen. Eine Quelle verriet dem Magazin Page Six, dass sich Gisele seit der Beziehung zu ihrem neuen Partner "freier" fühle. Die Nachricht über das gemeinsame Kind hat offenbar auch Tom überrascht, obwohl ihm die Ernsthaftigkeit dieser Beziehung bewusst war: "Es war nicht auf seinem Radar", erklärte ein Insider. Dennoch soll der ehemalige NFL-Star seiner Ex-Frau zu ihrem Glück gratuliert haben und ihr alles Gute für die Zukunft wünschen.

Gisele, die ihre Karriere einst im brasilianischen Horizontina begann und über die Jahre zum internationalen Supermodel aufstieg, scheint ihre neue Lebensphase zu genießen. Nach ihrer 13 Jahre andauernden Ehe mit Tom, aus der ihre Kinder Vivian Lake (12) und Benjamin Rein hervorgingen, blickt sie nach vorne. Ihre Fans kennen sie neben ihrer Karriere auf den Laufstegen auch als liebevolle Familienmutter, die Wert auf Bodenständigkeit legt. Gisele hatte in Interviews nie einen Hehl daraus gemacht, wie wichtig ihr ihre Wurzeln sind: Vor allem ihre Heimat Brasilien und die Natur inspirieren sie immer wieder – wie auch die aktuelle Kampagne von Marco Polo zeigt.

Getty Images Gisele Bündchen im April 2024

Instagram / gisele Gisele Bündchen, Januar 2025

