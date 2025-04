Gisele Bündchen genießt Bootsausflug im entspannten Look

Gisele Bündchen (44) nimmt sich auch nach der Geburt ihres dritten Kindes Zeit für sich. Auf neuen Paparazzi-Fotos ist zu sehen, wie die Brasilianerin gemeinsam mit ihrem Partner Joaquim Valente (35) und Freunden Zeit auf einer Jacht verbringt. Die Beauty brilliert dabei in einem schwarzen, tief ausgeschnittenen Badeanzug mit Sonnenhut und Sonnenbrille. Ganz entspannt genoss das Model die Sonnenstrahlen in Miami und quatschte mit ihren Liebsten. Der Jiu-Jitsu-Trainer ließ es sich nicht nehmen, einen Sprung ins Wasser zu wagen. Der Ausflug fand auf ihrem luxuriösen Boot statt, das die beiden erst vor Kurzem erworben haben.

Das Paar, das seit Juni 2023 offiziell zusammen ist, hat im Februar ein gemeinsames Kind begrüßt. Seitdem genießen sie das neue Familienleben in vollen Zügen – auch wenn das Ganze vielleicht nicht so vorgesehen war. "Ein neuer Mann und ein Baby – das war nicht geplant, aber sie liebt jede Sekunde davon", plauderte ein Insider vor wenigen Tagen im Gespräch mit OK! aus.

Vor Joaquim war Gisele viele Jahre mit dem NFL-Star Tom Brady (47) verheiratet. Gemeinsam haben die beiden eine Tochter namens Vivian (12) und einen Sohn Benjamin (15). Nachdem bekannt wurde, dass die Ex-Frau des Sportlers und deren neuer Freund ein Baby erwarten, teilte Tom mehrfach emotionale Zeilen im Netz. Im Oktober postete er ein Foto eines Sonnenuntergangs auf Instagram und fügte ein Zitat aus dem Lied "Landslide" von Fleetwood Mac bei. "Oh, Spiegel im Himmel, was ist Liebe?", heißt es darin unter anderem.

Anzeige Anzeige

Backgrid / MEGA Joaquim Valente und ein Freund in Miami, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2018

Anzeige Anzeige

Anzeige