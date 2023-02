Gisele feiert Karneval: Tom Brady kümmert sich um die Kinder

Nach der Scheidungsphase kümmert sich jetzt Tom Brady (45) um die Kinder. Im vergangenen Jahr hatten sich das Model Gisele Bündchen (42) und der Footballspieler nach 17 Jahren Beziehung und 13 Jahren Ehe voneinander getrennt. Trotzdem fließt zwischen ihnen offenbar kein böses Blut. Für ihre Kinder wollen sie weiterhin zusammenhalten. Das beweist Tom jetzt mit süßen Schnappschüssen auf seinem Social-Media-Kanal.

In seiner Instagram-Story postete Tom eine Reihe von Bildern aus dem Winterurlaub mit seinen Kindern. Jede Aufnahme kommentierte er mit herzlichen Worten. Zu einem Foto mit seinem Sohn schrieb er die Worte: "Der beste Sohn, den sich ein Vater wünschen könnte." Währenddessen ist Gisele in ihrem Heimatland Brasilien angekommen und bereitet sich auf die dort wohl wichtigste Saison des Jahres vor – den Karneval. Das zeigte sie in einem Video, in dem sie sich tanzend mit dem Choreografen Justin Neto zeigte.

Tom beendete vor Kurzem seine Footballkarriere. Ein Grund dafür sei gewesen, dass er sich jetzt noch mehr auf seine Kinder konzentrieren wolle. Anfang vergangenen Jahres ist er diesen Schritt schon einmal gegangen, kehrte kurz drauf aber auf das Spielfeld zurück.

Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2011

Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Gisele Bündchen und Tom Brady, März 2008

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de