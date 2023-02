Wegen Song-Auswahl: Jill Lange muss bei DSDS wieder weinen

Für Jill Lange (22) wird es nicht einfacher. Die Reality-TV-Kandidatin geriet bereits nach dem ersten DSDS-Casting in die Schlagzeilen. Der Grund: Chefjuror Dieter Bohlen (69) beleidigte sie sexistisch. Das empörte nicht nur die Zuschauer, sondern auch Jurorin Katja Krasavice (26), die sich daraufhin mit dem Poptitan anlegte. Obwohl es Jill bis ins Recall schaffte, brach sie jetzt erneut in Tränen aus. Sie fand den Song, den sie vor Dieter und Co. singen musste, zu schwer!

Jill und ihre Teamkolleginnen Olga, Rose und Lawa mussten vor der Jury das Lied "Big Energy" von Latto, Mariah Carey (53) und DJ Khaled (47) performen. "Ich weiß, dass ich es nicht kann. Das ist einfach peinlich. Ich weiß, dass ich nicht die beste Sängerin bin", gab Jill bereits im Vorfeld unter Tränen zu. Den anderen Frauen gefiel der Titel im Gegensatz zu der ehemaligen Ex on the Beach-Kandidatin. "Ich finde das krass scheiße, dass ihr jetzt hier nicht für mich seid!", ärgerte sich die 22-Jährige.

Vor dem Auftritt hatte Jill eingeräumt, dass ihr der Song sehr schwerfalle. "Das kann Heino (84) singen. Wenn ihr das nicht hinkriegt, dann müsst ihr euch einfach eingestehen: 'Ich kann nicht singen!'", wies Dieter die Freundin von Lars Maucher (26) zurecht. Wie Jill erwartet hatte, kam ihr Auftritt nicht gut an. Dennoch kam sie eine Runde weiter. Das sorgte für Unverständnis im Netz. "Was für eine Frechheit. Sie ist nur dabei, weil sie Show macht", vermutete ein User auf Instagram.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Jill Lange, DSDS-Teilnehmerin 2023

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bei DSDS

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Jill Lange, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de