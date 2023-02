Nach Ehe-Aus: Ex-GZSZ-Star Vildan Cirpan ist wieder verliebt

Vildan Cirpan schwebt wieder auf Wolke sieben! 2018 hatte der ehemalige GZSZ-Star den Gang vor den Traualtar gewagt und den Fotografen Manu geheiratet. Doch nach vier Jahren Ehe hatte die Schauspielerin überraschend das Liebes-Aus bekannt gegeben. Seither war es still um das Liebesleben des TV-Stars geworden – bis jetzt. Rund ein Jahr nach der Trennung zeigt sich Vildan wieder verliebt im Netz.

Auf Instagram teilte die 32-Jährige jetzt einen süßen Schnappschuss mit einem unbekannten Mann. Das Bild, dass die beiden bei einem innigen Kuss zeigt, kommentierte die einstige Seriendarstellerin lediglich mit einem Herz-Emoji. Weitere Details wie den Namen ihres neuen Partners behielt Vildan vorerst aber für sich.

Ob die Schauspielerin bald mehr über ihre neue Liebe verraten wird, ist fraglich. Denn bereits in der Vergangenheit hatte sich Vildan in Bezug auf ihr Privatleben meist bedeckt gehalten. So hatte sie im vergangenen Jahr zwar preisgegeben, dass sie und Manu getrennt sind, den Grund für das Ende ihrer Ehe hatte sie jedoch nicht genannt.

Getty Images Vildan Cirpan, Schauspielerin

Instagram / vildan.cirpan Vildan Cirpan, Schauspielerin

Instagram / vildan.cirpan Vildan Cirpan, Schauspielerin

