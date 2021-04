Bei GZSZ steht das Liebeskarussell niemals still! Immer wieder müssen die Fans der beliebten Serie Trennungen von Traumpaaren verkraften oder werden mit ungewöhnlichen Lovestorys überrascht. Vildan Cirpan ist seit rund einem Jahr dabei und konnte sich schon einen Überblick über die Turteleien innerhalb der Sendung verschaffen. Im Interview mit Promiflash verriet die Schauspielerin nun, welches GZSZ-Paar ihr Herz am höchsten schlagen lässt.

Vildan outete sich als großer Fan von Yvonne (Gisa Zach, 46) und Jo (Wolfgang Bahro, 60). "Unabhängig davon, dass ich beide als Schauspieler klasse finde, finde ich die Kombination so schön und so amüsant mit anzusehen", schwärmte sie gegenüber Promiflash. Dabei könnten die zwei kaum unterschiedlicher sein: Sie ist eine flippige und warmherzige Physiotherapeutin mit einer Vorliebe für schrille Klamotten, er ein knallharter Anwalt im Anzug. Aber für Vildan macht genau das den Charme der Beziehung aus: "Dass trotz allem die Verbindung so stark ist."

Vielleicht mag sie Jo und Yvonne auch so gerne, weil sie sie an ihre GZSZ-Rolle und deren Partner Felix (Thaddäus Meilinger, 39) erinnern. Die geben nämlich ein ebenso ungleiches Paar ab. Denn eigentlich passt der Bänker mit seiner Vergangenheit als Intrigant so gar nicht in das Beuteschema der Muslima. Doch schon vor Monaten betonte die Serien-Darstellerin: "Ich denke, dass Nazan seine guten Seiten sieht und diese dahingehend aus ihm herauskitzeln könnte."

Yvonne (Gisa Zach) und Jo Gerner (Wolfgang Bahro) in einer Szene bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

Jo Gerner (Wolfgang Bahro) und Yvonne Bode (Gisa Zach) bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

Felix (Thaddäus Meilinger) und Nazan (Vildan Cirpan) in einer Szene bei GZSZ

