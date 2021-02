Vildan Cirpan offenbarte private Details! Für ihre Rolle Nazan geht es bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten in Sachen Liebe gerade heiß her. So fühlt sich die Ärztin zu dem Unternehmer Felix Lehmann (Thaddäus Meilinger, 39) hingezogen. Dieser war allerdings bis vor wenigen Tagen noch mit seiner Noch-Frau Laura (Chryssanthi Kavazi, 32) liiert, bis er überraschenderweise die geplante zweite Hochzeit platzen ließ. Ob die einfühlsame Kopftuchträgerin etwas damit zu tun hat? Privat ist die Schauspielerin längst in festen Händen. Jetzt erzählte Vildan, wie sie vergangenes Jahr vor den Traualtar getreten ist!

In einem Interview mir RTL verriet die Darstellerin, dass sie den Bund der Ehe mit Mann Manu ganz anders eingegangen sei als gedacht. "Wir haben unsere Planungen so aus dem Nichts umgeworfen", berichtete sie. Anstatt eines großen Fests hätten sie die Gästezahl ganz spontan auf 32 ihrer engsten Freunde und Familie reduziert und in kleiner Runde bei sich zu Hause eine lange Party gefeiert. "Das war für uns die wohl coolste und gleichzeitig schönste Hochzeit, die wir uns hätten vorstellen können", schwärmte die 30-Jährige.

Doch was denkt der Serienstar: Haben ihre Figur Nazan und Felix überhaupt eine Chance? "Beziehungsstatus: Es ist kompliziert", scherzte die Dunkelhaarige. Wenn die beiden ein Paar werden wollen, hätten sie viele Herausforderungen zu meistern. Auch die rachsüchtige Laura wäre sicherlich nicht begeistert, ihren Ex an der Seite einer anderen Frau zu sehen.

Anzeige

Instagram / vildan.cirpan Vildan Cirpan mit ihrem Mann Manu im Jahr 2020

Anzeige

TVNOW / Rolf Baumgartner Felix (Thaddäus Meilinger) und Nazan (Vildan Cirpan) in einer Szene bei GZSZ

Anzeige

TVNOW / Bernd Jaworek Vildan Cirpan, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de