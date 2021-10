Sie können es nicht mehr abwarten – die Stars sind im Halloween-Fieber! Nachdem sie letzten Oktober am gruseligsten Tag des Jahres meist auf Partys verzichten mussten, warfen sich die deutschen und internationalen Promis bereits am Samstag wieder in schaurig-schöne Kostüme. Von sexy über lustig bis hin zu gruselig war alles mit dabei. Promiflash hat für euch die coolsten und kreativsten Looks zusammengestellt!

Für einen Überraschungsauftritt auf einer Halloween-Party schmiss sich Sängerin Lizzo (33) in ein Kostüm, das den ein oder anderen sicher zum Schmunzeln brachte. Verkleidet als Baby Yoda aus der Serie "The Mandalorian", machte sie nicht nur das Event, sondern auch die Stadt unsicher. Mindy Kaling (42) setzte hingegen ganz auf Pink und präsentierte sich auf Instagram als Elle Woods aus "Natürlich blond". Justin Bieber (27) entschied sich für einen eher süßen Look und ging als Bärchen mit viel Bling-Bling.

Model Chrissy Teigen (35) und ihr Mann John Legend (42) verkleideten sich und ihre Familie als die Charaktere der "The Addams Family". Besonders hervor stach hier das Cousin-Itt-Kostüm, unter welchem Chrissys Vater Ron vermutet wurde. Die ehemalige High School Musical-Darstellerin Vanessa Hudgens (32) zeigte sich auf Social Media mit einem gruselig-glamourösen Look mit Nietenhalsband.

In Deutschland machten sowohl Nazan Eckes (45) als auch Motsi Mabuse (40) die Nacht in stylishen "Maleficent"-Kostümen unsicher. GZSZ-Darstellerin Vildan Cirpan zeigte sich im Netz als schaurige Horror-Vogelscheuche und erntete für ihr Kostüm viel Lob von ihren Followern.

Instagram / mindykaling Mindy Kaling als "Natürlich blond"-Hauptfigur Elle Woods zu Halloween 2021

Instagram / justinbieber Justin Bieber im Bärenkostüm, 2021

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen als Morticia aus "The Addams Family", 2021

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgends in ihrem Halloween-Kostüm, 2021

Instagram / nazaneckes Nazan Eckes als Maleficent verkleidet, 2021

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse in ihrem "Maleficent"-Kostüm, Halloween 2021

Instagram / vildan.cirpan Vildan Cirpan als Vogelscheuche verkleidet, Halloween 2021

