Die GZSZ-Fans müssen nun stark sein. Vor zwei Jahren stieß Vildan Cirpan zu der beliebten Vorabendserie. Als Ärtzin Nazan Akinci sorgte sie seither für frischen Wind im Kolle-Kiez und durchlebte so manches Liebes-Chaos. In Kian (Nassim J. Avat) fand sie nun jedoch den Mann fürs Leben. Dieser muss aber aufgrund seiner Verwicklung in Linustramis (Matthias Unger) kriminelle Geschäfte aus dem Kolle-Kiez flüchten. Doch wie geht es jetzt mit Nazan weiter?

Achtung, Spoiler!

Auch die Serienärztin wird in der heutigen Folge von GZSZ zum letzten Mal zu sehen sein. Wie RTL nun bekannt gab, verlässt Vildan die Daily auf eigenen Wunsch. "Die Entwicklung der Rolle Nazan war eine schöne Herausforderung, der ich mich gerne angenommen habe. Jetzt freue ich mich erst mal auf Reisen und auf Zeit für mich selbst. Ich blicke diesem Jahr ganz offen entgegen und freue mich auf neue, spannende Projekte", sagte die Schauspielerin gegenüber dem Sender.

Doch wie wird Vildan aus der Serie aussteigen? Ihre Figur Nazan verhalf in der gestrigen Folge ihrem Mann Kian dazu, unbemerkt vor Linustramis Männern zu flüchten. Doch die Ärztin möchte nicht ohne ihren Liebsten im Kolle-Kiez zurückbleiben und entschließt sich daher dazu, mit ihm zu gehen. Damit sich ihre Freunde wegen der Flucht keine Sorgen machen, erzählt Nazan ihnen, dass sie und Kian in die Flitterwochen fahren. Eine Rückkehr scheint somit nicht ausgeschlossen...

RTL Nazan (Vildan Cirpan) und Kian (Nassim Avat) bei GZSZ

TVNOW Nazan (Vildan Cirpan) in einer Szene bei GZSZ

RTL Kian (Nassim Avat) und Nazan (Vildan Cirpan) bei GZSZ

