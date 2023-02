Team Royal & Co.: Das sind die Namen der "Let's Dance"-Duos

Welche Namen haben sich die Let's Dance-Teams in dieser Staffel überlegt? Am vergangenen Freitag waren den Profitänzern ihre Promi-Schützlinge zugeteilt worden. Vorjahressiegerin Kathrin (34) tanzt beispielsweise mit Komiker Abdelkarim (41). Bevor die Paare heute zum ersten Mal offiziell gemeinsam über die große TV-Bühne schweben, verpassten sie sich traditionell auch schon einen Teamnamen. Ob dieses Mal auch wieder solche Kracher wie die Sexrakete aus dem vergangenen Jahr dabei sind?

RTL verraten die Kandidaten, was sie sich überlegt haben. Die Fans im Netz waren dabei wohl eine große Hilfe. Alex Mariah Peter (25) und Alexandru kamen so auf den Namen 'Alex oder gar nix'. Webstar Knossi (36) und seine Tanzpartnerin Isabel (40) kündigen mit ihrer Wahl Großes an. Da der 36-Jährige der selbst ernannte König des Internets ist, steht für ihn fest: Sie sind 'Team Royal'. Massimo Sinató (42) und Sally Özcan (34) mussten nicht lange überlegen. Aufgrund der Körperbehaarung des Italieners heißen die beiden nun 'Hairy und Sally'. Der Fernsehkoch Ali Güngörmüs (46) und seine Christina (33) ließen sich am Job des 46-Jährigen inspirieren: Sie nennen sich 'Ali e olio'. Abdelkarim und Kathrin gehen als Team 'Wiener Walze' an den Start.

Auch die anderen Teams ließen ihrer Kreativität freien Lauf. Chryssanthi Kavazi (34) und Vadim Garbuzov (35) sind Team 'Tanziki'. Die Lockenköpfe Anna Ermakova (22) und Valentin (36) sind Team 'Curly Fries'. Sharon Battiste (31) und Christian Polanc (44) sind 'Team Shapo', Philipp Boy (35) und Patricija Ionel (28) nennen sich ab sofort 'Bella Boy' und Julia Beautx (23) und ihr Profitänzer Zsolt (35) sind zusammen Team 'Zsoltx'. Auch Malika und Younes (25) kombinieren ihre Vornamen zu einem gemeinsamen und gehen als Team 'MaYou' an den Start. Ebenso Timon Krause (28) und Ekaterina Leonova (35) Team 'TiKat' ist motiviert zu gewinnen! Mimi Kraus (39) und Mariia Maksina nennen sich 'Masha und der Bär'. Natalia Yegorova und Andrzej spannen die Zuschauer noch etwas auf die Folter: Die beiden halten ihren Namen noch geheim!

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

Getty Images Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Anna Ermakova und Valentin Lusin bei "Let's Dance" 2023

Anzeige

Getty Images Patricija Ionel und Philipp Boy bei "Let's Dance"

Anzeige

Wie findet ihr die Namen der "Let's Dance"-Paare? Ich find die cool! Nicht so lustig ... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de