Wie schlägt sich Anna Ermakova beim "Let's Dance"-Training?

Ist Anna Ermakova (22) eine Muster-Tanzschülerin? Die Tochter von Boris Becker (55) versucht in der diesjährigen Staffel ihr Glück bei Let's Dance. Schon direkt in der Kennenlernshow konnte sie überzeugen und bekam die Wildcard, die ihr in der kommenden Folge das Weiterkommen sichert. Mit dem Profitänzer Valentin Lusin (36) trainierte sie nun in dieser Woche für die heutige Show. Wie Anna sich beim Coaching schlägt, verriet Valentin schon jetzt.

Im Gespräch mit RTL berichteten die beiden von ihrem Training. "Ich habe viel Spaß, aber es ist schwierig, es ist schnell“, meinte Anna. Ihr Coach hingegen lobte seinen Schützling direkt: "Sie ist sehr, sehr lernwillig, sie lernt schnell. Sie hat Talent, das kann man gar nicht leugnen, das sieht man, glaube ich, wie sie sich bewegt." Zwar habe die 22-Jährige noch viel zu lernen, doch Valentin ist zuversichtlich: "Sie ist eine tolle Kandidatin, 'Let’s Dance' macht so richtig viel Spaß."

Eine große Herausforderung war allerdings der Tango. "Anna ist sehr bodenständig, sehr schüchtern und wir hatten schon in dieser Woche ein bisschen das Problem, sie in diese sehr dominante, strenge, selbstbestimmende Rolle reinzubekommen", erzählte Valentin. Er habe es ihr mit der Choreografie auch nicht leicht gemacht: "Ich war, glaube ich, sehr, sehr motiviert. Ich war so froh, dass ich Anna bekommen habe, da habe ich direkt einen rausgehauen."

Getty Images Anna Ermakova und Valentin Lusin bei "Let's Dance" 2023

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova und Valentin Lusin

Getty Images Valentin Lusin und Anna Ermakova bei "Let's Dance"

