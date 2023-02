DSDS-Exit: Diese Kandidaten dürfen nicht mit nach Thailand!

Die Luft wird schnell dünner bei DSDS! Nachdem in der vergangenen Show um schlappe zwölf Kandidaten reduziert wurde, traten dieses Mal noch 28 Talente in Gruppen gegeneinander an. Die Star-Juroren Dieter Bohlen (69), Pietro Lombardi (30), Katja Krasavice (26) und Leony durften sich unter anderem über "Midnight Sky" von Miley Cyrus (30) und "Let it Go" von James Bay (32) freuen. Doch nicht alle Performances liefen glatt: Diese Kandidaten müssen DSDS verlassen!

Es war eine Achterbahn der Gefühle! Für Melino Winterstein, Tilly Horn und Riccardo Colo hat es nicht gereicht... Eigentlich sollten Olga Levit und Aileen Sager rausfliegen – sie wurden jedoch von Clara Stampf gerettet, die DSDS freiwillig abgebrochen hat. Besonders ärgerlich: Die Kandidaten haben nicht nur ihre Chance vertan, Superstar 2023 zu werden – sondern auch den Flug nach Thailand! Dort wird nach Mallorca nämlich die nächste Recall-Runde stattfinden.

Melinos Exit war für niemanden eine große Überraschung. Für seine Gruppen-Performance von "Warum" bekam er heute mit Abstand das schlechteste Feedback. "Ich fands echt traurig", urteilte Pietro. "Ich war auch sehr enttäuscht von dir", ergänzte Leony. Auch Katja betonte: "Es hat halt so gewirkt, als ob du keinen Bock hast." Nach diesem vernichtenden Urteil kamen dem 23-Jährige direkt die Tränen: "Ich wusste sofort: 'Okay ist vorbei…'"

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Tilly Horn, DSDS-Kandidatin

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Riccardo Colo bei DSDS 2023

Anzeige

RTL DSDS-Kandidat Melino Winterstein

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de